  • BIST 77.537
  • Altın 130,706
  • Dolar 3,5362
  • Euro 3,6969
  • Kocaeli 0 °C

Kartepe yılbaşına hazır

»
Kartepe yılbaşına hazır
Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’de işletmeciler yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Zirvede kar kalınlığı ise 2 metreye yaklaştı.

Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Kartepe’de yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Tatilciler ise rezervasyonlarını haftalar öncesinden yaptırdı. Yeni yılı Kartepe’de geçirmek isteyen bazı tatilciler de otele günler öncesinden giriş yaptı.

Kartepe otel bölgesinde kafe işleten Fatih Yolat, bu sene kar yağışının bir ay erken geldiğini ifade ederek, “Haftasonları kalabalık oluyoruz. Hafta içlerinde yeni haftasonunu aramıyoruz, Yeni yıl için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Gelen müşterilerimiz program istediler. O geceye özel program yaptık” dedi.

Bir başka işletmeci Celal Güner ise “Sezon erken geldi. İstanbul’a yakın olmasının büyük avantajları var. Yılbaşında Kartepe’de güzel organizasyon planları var. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Kartepe’de kar kalındığı ise 156 santime ulaştı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Kartepe’de pistler ise kayak tutkunları ile dolup taştı. Yeni yılda Kartepe Green Park Hotel’de Erhan Tekyıldız sahne alacak.

aw942070_04.jpgaw942070_01.jpgaw942070_02.jpg

Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mekke’nin Fethi etkinliği28 Aralık 2016 Çarşamba 14:57
  • Başkan Ayaz, Kaymakam Kantay’ı ziyaret etti28 Aralık 2016 Çarşamba 14:21
  • Başkan Karaosmanoğlu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi yönetimini ağırladı28 Aralık 2016 Çarşamba 14:11
  • Başkan Toltar, başarılı sporcuyu makamında ağırladı28 Aralık 2016 Çarşamba 13:39
  • Kartepe’de kaldırım çalışmaları devam ediyor28 Aralık 2016 Çarşamba 13:37
  • Başkan Doğan, Kocaeli Kızılay şubesini ağırladı28 Aralık 2016 Çarşamba 13:34
  • Başkan Üzülmez, Köseköy Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti28 Aralık 2016 Çarşamba 13:33
  • Otomobil ile duvar arasına sıkıştı, yardımına itfaiye koştu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:18
  • Symbol AVM'nin talihlileri belli oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 11:33
  • Engellilere, engel olan araçlara ceza28 Aralık 2016 Çarşamba 10:55
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yılın olayı çok, yılın adamı yok
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti