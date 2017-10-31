Kartepe zabıtası kural ihlallerine ceza kesti

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Uzunbey Mahallesi sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine harekete geçti. Mahalle içerisinde yaptıkları denetimde, izinsiz mahalle aralarını kullanan ağır tonajlı araçların geçtiğini tespit etti. Araçların geçişini durduran ekipler firma sahibine vatandaşların huzur ve sükûnunu bozmaktan 5 bin TL ceza kesti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ilçedeki çevre ve trafik güvenliği ile huzurun sağlanması noktasında ki tavizsiz tutumu ve hassasiyeti çerçevesinde Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı’nın ekipleri ile birlikte bizzat yönettiği çalışma vatandaşların takdirini topladı. Özbayraklı, “Kartepe sürekli gelişen bir ilçe. Dolayısıyla üretim ve sürkülasyon yoğun. İstisnai de olsa kural ihlallerinden denetimlerimizden veya gelen şikayet üzerine tespit ederek, yasaların belirlediği cezai yaptırımları uyguluyoruz. Önce halk sağlığı ve güvenliği bizim için esastır” dedi.