Kartepe Zirvesi başladı

26 ülkeden 187 entelektüelin katılacağı zirvenin bu yılki teması ‘darbeler’ olacak. Sempozyumda, dünyada yaşanan darbeler ve 15 Temmuz’un küresel etkileri bilimsel yöntemlerle analiz edilecek. Darbelerin önü, arkası, ekonomisi, sosyolojisi, FETÖ gibi din ve duygu istismarına dayanan yapılar deşifre edilecek.

AÇILIŞ VE İLK OTURUM

28 Ekim Cumartesi günü sona erecek sempozyumun bugünkü açılışı saat 10.00’da yapıldı. Başkan Karaosmanoğlu, Vali Aksoy’un yanı sıra, Sempozyum Başkanı da olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık da açılışta konuşacak. Sonrasında, AB Genişlemeden Sorumlu Eski komiseri Gunter Verheugen ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç.Dr.İbrahim Kalın, farklı konularda görüşlerini aktaracak.

15 TEMMUZ’U YAŞAYANLAR

Saat 13.30’da “15 Temmuz: Darbe, Demokrasi ve Uluslararası Sistem” konusunun işleneceği oturumu TBMM eski Başkanı, Karabük milletvekili M.Ali Şahin’in yönetecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Azerbaycan Meclis Başkanı Esadov ile Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi başkanı Edin Musiç oturum konuşmacıları. Aynı saatte ve sonrasında başka salonlarda ise gazeteciler Nevzat Çiçek, Hande Fırat, Fatih Er ve Oğuz Haksever ile yabancı gazeteciler 15 Temmuz gecesinde yaşananları aktaracaklar.

