Kartepe Zirvesi hazırlığı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ‘Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi’ programı, bugün düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.
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Ulusal ve uluslararası alanda ünlü isimlerin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikle ilgili tanıtım toplantısı, programın da yapılacağı Kartepe The Green Park Hotel’de saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
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Etiketler : Kartepe Zirvesi, hazırlık
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