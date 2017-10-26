Kartepe zirvesi ısındı

VERHEUGEN’DEN GÜZEL SÖZLER

Kartepe Zirvesi’nin en önemli konuklarından biri hiç kuşkusuz Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Gunter Verheugen’di. Alman diplomat Kartepe Zirvesi’ndeki toplantıda Türklerin duymak istediği sözleri şöyle ifade etti: “Burada bir örgüt adına değil, Avrupa vatandaşı olarak bulunuyorum. AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Ben bunu görebiliyorum” Konuk Alman diplomat, AK Partililerle dolu salonda ayakta alkışlandı.

KURTULMUŞ: “DÜNYAYA YENİ BİR YOL”

Bugün ve yarın da devam edecek Kartepe Zirvesi’nin dünkü önemli isimlerinden biri de Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tu. Kartepe Zirvesine destek veren Bakan ,”Bu zirve toplantısı Türkiye’nin Davos’u gibi. İnşallah Davos’u geçip, dünya çapında önemli bir etkinlik haline gelecek” şeklinde konuştu. Kartepe Green Park Otel’deki zirve toplantısı farklı salonlardaki oturumlarla yapılıyor.