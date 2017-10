Kartepe zirvesi önemli bir olay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol, köprü, raylı sistem yapımında; alt yapı inşaatı yapılmış caddeleri, sokakları onarmakta çok yavaş ve düzensiz olabilir. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle son yıllarda organizasyon kabiliyetini takdir etmek lazımdır.

Ramazan aylarında 3-5 bin kişilik iftar düzenleyebiliyorlar. Çorbalar soğumuyor.

Mükemmel bir Kitap Fuarı düzenleyebiliyorlar. Her yıl tekrarlanan “Sevgide Buluşalım” programı, bazen gecikse de her yıl binlerce öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı da örnek gösterilebilir.

Tabii çok büyük bir kurum Büyükşehir Belediyesi. Yıllık 2 milyar TL bütçesi var. Uluslararası Fuar Merkezi gibi mükemmel bir tesisi var. Yetişmiş, kaliteli elemanları var.

……………….

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu hafta, en iddialı olduğu, en çok özendiği organizasyonu gerçekleştirecek. Adı “Kartepe Zirvesi” Öyle bir organizasyonu düşünmek bile çok güzel. Uygulamada ve programda da bir sıkıntı olacağını sanıyorum.

Kartepe, bu kent için doğanın sunduğu önemli bir nimettir. Değerlendirebildik mi? Hayır. Bırakın yurt dışını, ülkemize bile tanımadık. Hala Bursa, Kayseri, Erzurum, Bolu ve diğer illerdeki kış turizm tesislerinin popülaritesi bizim Kartepe’den çok daha yüksek.

Büyükşehir Belediyesi’nin 26-28 Ekim tarihlerinde ilk kez düzenleyeceği Kartepe Zirvesi’nin her yıl belli bir teması olacak. Bu yıl ilk zirvenin teması “Darbeler” olarak belirlendi. Elbette ağırlıklı olarak 15 Temmuz 2016 tartışılacak. Hatta belki ilk kez 15 Temmuz 2019 FETÖ başarısız darbe girişimi, ilk kez bilim adamları ve entelektüeller tarafından bu zirvede konuşulup, tartışılacak. 26 ülkeden 187 kişi davetli. Tamamı farklı meslek gruplarından entelektüel insanlar. Ülkemizden çok daha fazla darbe ve darbe girişimlerine muhatap olan, çok uzun yıllar cunta yönetimleri altında kalan Güney Amerika ülkelerinden de uzmanlar geliyor.

……………..

Elbette bu zirvede konuşulanlar önemli olacak. Ama bence daha önemlisi, bu zirvenin düzenlenmesi, Kartepe’de düzenlenmesidir. Keşke teleferik sistemi de bitmiş olsaydı. Konukları, şöyle mükemmel manzara izleyerek zirveye teleferikle çıkartabilseydik. Öyle sanıyorum ki, 2019 zirvesinde bu da olacak.

İlerleyen yıllarda ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren çok daha önemli konuların Kartepe Zirvesi’nin teması olacaktır diye düşünüyorum. Çok önemli kişileri Kartepe’de ağırlayabiliriz. Elbette hemen Kartepe’nin bir Davos olacağını söylemek çok abartılı olur. Ama başlangıç önemli. 26-28 Ekim’de 1’inci Kartepe Zirvesi toplantıları başlıyor. İlerleyen yıllardan umutlu olduğumu, bu organizasyonu Kartepe’nin hak ettiği prestije ulaşması için önemli bir başlangıç olarak gördüğümü belirtmeliyim.

Kadro kalitesi bu kadar

Kocaelispor için üzülüyoruz. Haftalardır galibiyete hasret kaldık. Hiç adını duymadığımız, gün gelip de aynı ligde oynayıp, karşılaşacağımızı aklımızdan bile geçirmediğimiz takımlara İzmit’te gol atamıyor, 3 puanı bir arada göremiyoruz.

Sakin olmak lazım. Takıma, markaya, bu takım için uğraş verenlere küsmemek lazım. Aslında berabere biten maçlarda kaçan iki puan için üzülmek yerine, alınan 1 puana sevinmek lazım.

Maçları izliyoruz. Takım ruhsuz olur, isteksiz olur, futbolcular sahada gezinir. Kocaelispor’un bu hallerini geçmişte çok gördük. O zaman kızmaya hakkımız var. Ama tablo öyle değil. İstemediğimiz sonuçlarla, içeride berabere biten maçlarda “Şu futbolcular oynamadı. Tel tel döküldü” diyebilir miyiz?

Herkes iyi niyetli. Başkan öyle, Teknik Direktör öyle. Kalecisinden sol açığına kadar takım öyle. Yerel basında destek hala ve eksiksiz sürüyor. Hala Türkiye 3’üncü Ligi’nde en fazla ve en heyecanlı taraftar grubuna sahip takımız. Ama olmuyor. Gol atamıyor, maç kazanamıyoruz.

Çünkü kadro kalitemiz bu kadar. Yıllar var, takıma transfer yapamamışız. Çok eksik, çok yetersiz mevkiler var. Ama takviye yapamıyoruz. Çok uzun yıllardan aynı kadro bir arada. Artık birbirlerinden sıkılmış genç insanlar. İyi niyetle çırpınıyor, bütün güçlerini sahaya koyuyorlar. Ama işte bu kadar.

Bu sezon böyle geçecek. Bu kadro yapısı ile bu ligde aldığımız her puanı kar sayacağız. Düşme hattından uzaksak, bununla teselli bulacağız. Şu KEV parasıyla borçları temizler, önümüzdeki sezon akıllı transferler yapabilirsek, işte o zaman kendimize yeni hedefler koyacağız.

Ama bu sezon böyle. Takım oynayacak, koşacak, gol atamayacak. Biz de izlerken fıtık olacağız.

900 milyonluk hayal kırıklığı

Geçen pazar günü için günlerdir hazırlanıyordum. G.Saray-F.Bahçe maçı var ya. Bunun için evi tembihledim, “Pazar günü gezmek, evden çıkmak yok. Misafir kabul edilmez, misafirliğe falan gidilmez.” Sanki ben bir saat evden çıksam, akşam 19.30’daki maç kaçacak.

Pazar günü de TV karşısında maçı izlemek için hazırladım. Bütün yemek işleri falan bitti. Banyo yaptım, tıraş oldum, hatta üstümü başımı değiştirip, temiz giyindim. Maç sırasında yudumlayacağım biramı ve o birayı koyacağı bardağı buzlukta özel olarak soğuttum. Çerezim, meyvem falan da hazır, TV karşısındaki koltuğumun yanındaki sehpada.

Bir de bahis yaptım. TV’den izleyeceğim her maça bahis yaparım. G.Saray-F.Bahçe maçının ilk yarısı ve sonunun berabere biteceği bahsine 25 TL bastım. Oran (5.25).

Aslında maçın hakemi Cüneyt Çakır, iki takımın teknik direktörleri Tudor ve Kocaman, hatta belki futbolcuların bile önemli bölümü aynı bahsi oynamışlar diye düşünüyorum. İki takımın toplam değeri 900 milyon TL’yi buluyor. Bir gün önce Kocaelispor-Payas maçında iki takım daha çok pas yaptı. Daha bilinçli akınlar geliştirdi.

Koskoca G.Saray-F.Bahçe maçı. Türkiye nefesini tutmuş izliyor. Bütün Dünyaya “Bizim derbimiz sizin derbinizi döver” diyoruz. Bu maçı satmaya çalışıyoruz. Ama öyle bir hakem var ki, takımları rakip kaleye yaklaştırmıyor. Öyle iki takım var ki, rakibine gol atmayı hiç düşünmüyor.

Koca derbi büyük hayal kırıklığı oldu. Ama sonuçta benim bahis tuttu. Bu maç için beraberliğe daha fazla para basmadığım için üzüldüm. Yine de 130 TL para kazandım.