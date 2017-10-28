Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna Üniversiteleri ve medya kuruluşlarının koordinatörlüğü gerçekleştirilen Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yaptığı Kartepe Zirvesi sona erdi.

Kartepe Zirvesi’nin son oturumunda konuşmacı olarak Sempozyum Düzenleme ve Yönetim Kurulu’nda bulunan Prof. Dr.Ali Yeşidal, Prof. Dr. Haluk Selvi ve Prof. Dr, İbrahim Şirin zirvenin değerlendirmesini yaptı. Zirvenin son oturumunda konuşan Prof Dr. Haluk Selvi, “Uluslararası ve yurtiçinden birçok katılımcı ile zirvemizi tamamladık. Zirveyi hazırlarken, 15 Temmuz, küresel etkileri, medya ve demokrasi olmak üzere 4 ana tema üzerinde inşa etmiştik. Sempozyumun açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünyanın barışa ve huzura ihtiyacının olduğunu ve Türkiye’nin bunu başarabilecek bir ülke olduğu söylemi çok önemliydi. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’un zirvenin gelenek haline gelmesi, dünyanın çözüm bulunamayan sorunlara çare olacak bir zirve olabileceğinin altını çizmesi de önemli idi. Elde edilen sonuçlar ile yaşanabilir bir sosyal çevre inşa etmek üzere yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zirvesi ile insanlığa bir adım atmış oldu” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Şirin ise, “Kartepe Zirvesi ile darbeleri anlamaya çalıştık. Birkaç kavram öne çıktı. Bir tanesi darbelerin anatomisinde bu darbelerin ikiye ayrılması görüşüydü. Darbelerin çok eskiye kadar gittiği ve neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğunu gördük. Bu topraklarda bir darbe geleneğinin olduğunu maalesef anladık. İkinci bir kavram iktidar hırsı. Bunu ne kadar engelleyebilirsek darbelere maruz kalma oranımız azalacaktır. Darbesiz günler geçirmek dileğiyle” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ise konuşmasında, 26 Ekim Perşembe günü başlayan Birinci Kartepe Zirvesi’nin birinci bölümünü bugün itibarıyla tamamladık. Şehrimizden, Ulusal ve uluslararası kamuoyundan, siyaset, medya ve akademi çevrelerinden çok olumlu tepkiler aldık. Kocaeli’ye uluslararası bir zirve kazandırdığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün itibarıyla, birinci Kartepe Zirvesi’nin İkinci etabını başlattık. İkinci etapta, sempozyuma sunulan tebliğleri ve özel oturumlarda sunulan görüşleri kitaplaştıracağız. Zirve kapsamında sunulan görüşleri, Zirve Deklerasyonu’na dönüştüreceğiz. Kitaplar yaklaşık 2 ay içinde tamamlanarak yayınlanacak. Kartepe Zirvesi’nde sunulan görüşleri dünya ile paylaşacağız. Zirve Deklerasyonu Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve elbette Türkçe yayınlanacak” şeklinde konuştu.