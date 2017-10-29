Kartepe Zirvesi’nden 7 Dilde Deklerasyon

Kartepe Zirvesi Deklerasyonu, zirvede gelişen ortak aklı özetleyecek. Türkçe’nin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca yayınlanacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin birinci etabı tamamlandı. Zirve Kapsamında düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’nun kapanış oturumunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, zirvenin ikinci etabı için çalışmaya başladıklarını açıkladı. Aynı oturumda konuşmacı olan Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi ve Kocaeli Üniversitesi’nden İbrahim Şirin, zirve ve sempozyum izlenimlerini kamuoyu ile paylaştılar.



Açılış Gibi Her Oturum Nitelikli Oldu

Prof. Dr. Haluk Selvi; “Yurt dışı ve yurt içinden birçok katılımcı ile zirvemizi tamamladık. 15 Temmuz’un küresel etkileri, medya ve demokrasi ana temaları üzerine yoğunlaştık. Zirvenin açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun dünyanın barışa ve huzura ihtiyacının bulunduğu ve Türkiye’nin buna katkı sunabilecek bir ülke olduğu söylemi çok önemliydi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Kültür Bakanımız Numan Kurtulmuş ve Sayın Günter Verhaugen’in konuşmalarıyla güçlü bir başlangıç yaptık. Açılış gibi oturumlarımızın her biri nitelikli oldu.” dedi.



Zirve kapsamında yapılan bilimsel değerlendirmelerin; darbenin, insanlığın huzuru için kırılması gereken bir put olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Şirin ise, darbelerin anatomisinin keşfinde büyük bir verim elde edildiğini, bu verimle darbelerle mücadeleye büyük katkı sunulduğunu ifade etti.



Kocaeli ve Türkiye’ye Uluslararası Bir Marka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen oturama katılan Dr. Ali Yeşildal; ‘’Şehrimizden, ulusal ve uluslararası kamuoyundan, siyaset, medya ve akademi çevrelerinden çok olumlu tepkiler aldık. Şehrimize ve ülkemize uluslararası bir zirve kazandırdığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.”



7 Dilde Zirve Deklerasyonu Yayınlanacak

Kartepe Zirvesi’nin ikinci etap çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yeşildal; ‘’İkinci etapta sempozyuma sunulan tebliğleri ve özel oturumlarda sunulan görüşleri kitaplaştıracağız. Zirve kapsamında sunulan görüşlerden hareketle Kartepe Zirvesi Deklerasyonu’nu hazırlayacağız.” dedi.

Kartepe Zirvesi Deklerasyonu’nun, zirvede gelişen ortak aklı özetleyen bir çalışma olacağını belirten Yeşildal, deklerasyonun; Türkçe’nin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca yayınlanacağını ilan etti.

Yeşildal, yayınların 2 ay, zirve deklerasyonunun ise 1 ay içinde yayınlanarak, Kartepe Zirvesi 2017’nin tamamlanacağını söyledi.



Sosyal Konularda da Uluslararası Kimlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yeşildal, ‘’Özellikle uluslararası yatırımlar nedeniyle Kocaeli’nde uluslararası bir üretim ve ekonomi var. Şehrimizin en önemli güçlerinden birisi bu uluslararası kimliktir. Bunun sosyal konularda da gerçekleşmesinin Kocaeli’ne ve ülkemize katkı sunacağını düşünüyoruz’’ dedi.



Kongre Turizmi İçin Yeni Bir Destinasyon

Kartepe Zirvesi’nde bilgi ve düşünce üreterek insanlığın problemlerinin çözümü için katkı sunmak istediklerini ifade eden Yeşildal; bu ana hedeflerinin yanında, Kocaeli ve Kartepe’yi kongre turizminde bir destinasyona dönüştürmeyi arzu ettiklerini, doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.



Kartepe Zirvesi 2018’in Çalışmaları Başladı

Kocaeliye ve Türkiye’ye uluslararası bir marka, uluslararası bir zirve kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Yeşildal, Kartepe Zirvesi 2018’in çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Emeği geçen herkese Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun teşekkürlerini ileten Yeşildal; “Kartepe Zirvesi şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Ömrü uzun, sözü doğru, sesi gür olsun’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kapanış oturumu ardından, son oturumun katılımcılarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.