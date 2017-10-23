Kartepe Zirvesi’nin detayları açıklandı

Kartepe Zirvesi basın toplantısı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, paydaş üniversite rektörleri, paydaş kurum temsilcileri ve Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Bilim Kurulunun katılımlarıyla Kartepe’de gerçekleştirildi.

26-28 Ekim’de start alacak olan Zirve’ye 26 ülkeden 187 bilim ve düşünce insanı katılacak. 2 konferans, 8 özel oturum; 26 bilimsel oturum gerçekleştirilecek. Zirve sonunda Kartepe Zirvesi 2017 Deklarasyonu yayımlanacak.

Ana teması; dünya darbeleri ve 15 Temmuz olan Zirve 26-28 Ekim’de Kartepe’de start alacak. Kartepe The Green Park Otel’de gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Kaya, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Haluk Selvi, TRT İstanbul Haber Müdürü Emin Gökçegözoglu, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş katıldı. Zirve’nin detaylarını ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu açıkladı.

CUMHURBAŞKANININ SÖZÜ İLHAM KAYNAĞI

Zirvenin detayları hakkınsa bilgi veren Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nin; yolları, insanları, medeniyetleri birleştiren konumu Zirve fikrine hayat verdi. Kocaeli doğal bir zirve adresi. Türkiye’ye yeni bir uluslararası zirve kazandırmaktan mutluyuz. Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren tüm sosyal ve siyasal meselelere odaklanmak; insanlığın yaşadığı problemlere çözüm ve politika önerileri geliştirmek Kartepe Zirvesi’nin temel misyonunu oluşturmaktadır. 2. Dünya savaşından sonra dünya barışı için kurulan yapılar yetersiz. İnsanlık büyük bir buhran yaşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten Büyüktür.” sözü yeni bir dünya vizyonunu ifade ediyor. Kartepe Zirvesi’nin ilham kaynaklarından biri bu vizyon. Kartepe Zirvesi; insanlığın temel sorunlarının konuşulacağı bir platform olarak yeni ve adil bir dünya düzeni için, Kocaeli’nin paydaşlarıyla birlikte aldığı bir inisiyatiftir. 15 Temmuz Tecrübesi, insanlığın darbelere karşı çaresiz olmadığını göstermiştir. Zirveyle; eninde sonunda yeniden kurulacak Yeni Dünya Düzenine, Türkiye’den, Kocaeli’den katkı sunmayı hedefliyoruz.

HER YIL FARKLI TEMA

Her yıl farklı bir temayla organize edilecek Kartepe Zirvesi 2017’nin ana etkinliği, Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu. Sempozyumda, Dünyada yaşanan darbeler ve 15 Temmuz’un küresel etkileri bilimsel yöntemlerle analiz edilecek. Darbelerin önü, arkası, ekonomisi, sosyolojisi, FETÖ gibi din ve duygu istismarına dayanan yapılar deşifre edilecek. Darbeler; şu ülkenin bu ülkenin meselesi değil bir insanlık meselesidir. 15 Temmuz Destanı’ndan hareketle; Darbelerin anatomisini deşifre edecek, darbelere dur demenin formülüne katkı sunacağız. Zirve’ye 26 ülkeden 187 bilim ve düşünce insanı katılacak. 2 konferans, 8 özel oturum; 26 bilimsel oturum gerçekleştirilecek. Zirve sonunda Kartepe Zirvesi 2017 Deklarasyonu yayımlanacak. Zirve, darbeler hakkında bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı buluşma kimliği taşıyor. Zirveye gösterilen olağan üstü ilgiden memnunuz. Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki; Kartepe Zirvesi ilk yılında; entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi olmuştur” dedi.

Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yaptığı Kartepe Zirvesi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna Üniversiteleri ile TRT, Anadolu Ajansı ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. 26 – 28 Ekim’de Kocaeli / Kartepe Green Park’ta başlayacak Zirve’ye dinleyici olarak katılmak için kartepezirvesi.com’dan ön kayıt yaptırmak gerekiyor.

Zirve’de Dikkat Çeken İsimler Var

Kartepe Zirvesi’ne medya, siyaset ve akademik çevrelerden 187 konuşmacı katılıyor.

Konuşmacılar arasında; İbrahim Kalın, Günter Verhaugen, Wadah Khanfar, Mohsin Majid Mughal, Stelyo Berberakıs, Abdallah Zakaria, Mehmet Ali Şahin, Ali Saydam, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Fatih Er, Muhammed El Adil, Prof. Dr. Saida Latmanı, Nevzat Çiçek, Nedim Şener, Okan Müderrisoğlu, Nudzejma Obralic, Prof. Dr. Kemal İnat, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Davut Dursun, Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Haşim Ahmet Nghaumesh, Prof. Dr. Didi Saleck... gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Ayşegül KALAYCI

