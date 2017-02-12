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Kartepe'de 400 kadına girişimcilik eğitimi

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Kartepe'de 400 kadına girişimcilik eğitimi
Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen “Kadın ve Girişimcilik” konulu seminer, Kartepeli hanımların yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yaklaşık 400 Kartepeli kadının katıldığı seminerde Kosgeb Eğitim Uzmanı İrfan Sülü ve İşkur Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, kadın girişimcileri destekleyen politika ve programları Kartepeli hanımlarla paylaştı. Seminer programına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Alkan ve yüzlerce Kartepeli kadın eşlik etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu göreve gelmeden önce Kartepe’de kadın ve genç olmanın ayrıcalık olacağını ifade etmiştim. Bugün verdiğim sözü yerine getirebilmenin gururu ile siz değerleri Kartepe’li kadınlarımızın karşısındayım. Sizlerle neredeyse her gün belediyemizin düzenlediği sağlık, spor, kültür, sanat etkinliklerinde bir araya geliyoruz. Ortaya çıkan sinerji, iletişim, paylaşımlar, hizmetlerimizden faydalanmanız çok güzel" diye konuştu.

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