Kartepe'de 500 balya samanlık alev alev yandı

Kartepe'de hayvancılık yapılan bir çiftlikte çıkan yangında 500 adet saman balyası alev alev yandı.

Olay, Kartepe Karatepe Köyü Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz’a ait hayvan besiciliği yapılan çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde ahırın tamamına yayılan alevler 500 adet saman balyasını kül etti. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, 3 saatlik çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından saman balyaları olay yerine sevk edilen iş makinesinin yardımıyla alındı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.