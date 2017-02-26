Kartepe'de ahır küle döndü

Kartepe'de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Mahallesi Aliağa Caddesi'nde, Havva Karabulut'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangının fark edilmesi üzerine ahırdaki 2 buzağı ve 2 inek, Karabulut ve vatandaşlarca kurtarıldı.İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ahırda hasar meydana geldi.

Olayın üzüntüsünü yaşayan Karabulut, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangını fark edince hayvanları ahırdan çıkardık. Hayvanlarda çok şükür bir şey yok. Samanlar ve ahırım kül oldu. Şimdi onları nasıl geri yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.

Kerim YAVUZ