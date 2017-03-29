Kartepe'de Akademisyenler sosyal belediyeciliği anlattı

Kartepe Belediyesi, akademisyenlerin sunumlarıyla “yerel yönetim ve sosyal hizmet uygulamaları” ile ilgili bir seminer gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Yerel Yönetim ve Sosyal Hizmet Uygulamaları” konulu seminere, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, Kartepeli öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi Akademisyenleri, Doç. Dr. Yusuf Genç, Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Doç. Dr. İsmail Barış konuyla ilgili bilimsel verileri ve örnek uygulamaları anlattı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Hüseyin Üzülmez, “Biz Kartepe Belediyesi olarak, 3 yıl gibi uzun sayılmayacak bir sürede sosyal sorumluluk ve hizmet projeleri ile adımızı duyurduk, ödüller aldık ve örnek olmaya başladık. Örnek olmaya başladıkça bu konudaki sorumluluğumuz da arttı. Bu hizmetlerimizi her geçen gün daha profesyonel ve kaliteli sunmak için kendimizi birimimizi geliştiriyoruz. Bu farkındalığı pekiştirmek, uygulamaların etkinliğini değerlendirmek ve bu konudaki bilinirliği arttırmak için bugün değerli hocalarımızla birlikte karşınızdayız. Rabbim izin verdikçe, Alo Evlat Hattı başta olmak üzere, benzer hizmetlerimizi yaygınlaştırarak örnek olmaya devam edeceğiz. Asfalt, yol, parke yapmak asli görevlerimiz ve zaten bunları eksiksiz yapıyoruz, ama insanların gönlüne giden yolları yapmak hem daha zor hem de manevi hazzı daha yüksek. Bu hizmet birimlerimizde işine sevgisini katarak çalışan ekip arkadaşlarımı canı gönülden kutluyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise, “Kartepe’yi dolaştıkça, Kartepe’nin mimarı Hüseyin Başkanımızın hizmetlerini, başarılarını görmemek mümkün değil. Ülkemizde sosyal belediyecilik denince başta Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı dönemindeki sosyal belediyecilik uygulamalarından feyz alınarak Ak Partili belediyelerin yapmış olduğu hizmetler akla geliyor. Bu konuda kalıcı eserler ve en önemlisi bir şuur oluşturarak miras bırakan Sayın Cumhurbaşkanımız, devletle millet arasında sarsılmaz gönül köprüleri kurmuştu. Şimdi de Başkanlarımız bu bayrağı en iyi şekilde taşıyıp, en üst seviyelere çıkarmak için emek harcıyorlar. Bunun en güzel örneklerini de Kartepe’de görebiliyoruz. Her kesimden insanı kucaklayan bu sosyal belediyecilik anlayışı bile halk oylamasında Evet dememiz için yeterli bir sebep. Bu istikrarın devamı için, Güçlü Türkiye için, geçmişte ödediğimiz bedelleri tekrar bu millete ödetmemek için; işimiz hizmet Gücümüz Millet, Kararımız Evet diyor, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum” diye konuştu.

Seminerde yerel ve merkezi yönetimlerin, artık siyasi görüş ve düşüncelerini bir yana bırakarak insan odaklı çalışmaları gerekliliğini vurgulayan konuşmacılar, sosyal devleti insana yatırım yapan devlet olarak nitelendirdi. Sosyal belediyeciliği de sosyal devletin minyatür biçimi olarak tanımlayan Sakarya Üniversitesi Akademisyenleri, Kartepe’de yapılan sosyal hizmet çalışmaları ve örnek uygulamalar için, “Başkanımızı takdir ediyoruz.Emeğine, yüreğine sağlık.Kartepe, Türkiye’nin bir kültür mozaiği. Burada sosyal belediyecilikte başarılı işlere imza atmak, diğer ilçelere örnek olunması açısından çok önemli bir temsiliyettir. Sosyal doku, nüfus profili analizi ile daha da spesifik ve yaygınlaşabilir projeler geliştirilebilir” dedi.

Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminer; sunumlar, soru-cevap bölümü ve ardından fuaye alanındaki ikramlar eşliğinde yapılan söyleşi ile son buldu.