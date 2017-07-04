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Kartepe'de anlaşma tamam

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Kartepe'de anlaşma tamam
Belediye İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Kartepe Belediyesi'nde yüzde %11 ile % 18.65 arasında anlaşma sağlandı.

Şube Baskani Osman Sar, "Prensipte anlaştık.1.yıl %11 ile % 18.65 arasında, 2. yıl enflasyon +1, 3. yıl enflasyon +1 zam yapıldı.Tüm işçi arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ayşegül KALAYCI
 

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