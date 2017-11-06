Kartepe’de aranan 2 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde önceki gün 20.00-22.00 saatleri arasında Kartepe’de asayişe müessir olaylar, uyuşturucu madde ile muhtemel terör eylemlerine karşı ve asayişe müessir fiillerin (silahla, kesici ve delici aletle yaralama vb.) terör, kaçakçılık, organize suç örgütlerinin işledikleri suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması, suça konu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Trafik Denetleme, Narkotik, TEM ve KOM Şube, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Belediye, Sağlık, Gıda ve Tarım Müdürlükleri personelinden oluşan 11 ayrı grup halinde toplam 180 personel ile seyir halde, sabit yol arama, kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde güven ve huzur uygulaması yapıldı.

Kimlik kontrolü yapılan 1169 şahıstan, aralarında konut dokunulmazlığını ihlal ve yoklama kaçağı suçlarından aranan toplam 2 şahıs yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde; 7,3 gram esrar maddesi ele geçirilen 2 şahıs, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilen 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs hakkında adli, 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Kontrol edilen 35 işyerinde olumsuzluk görülmedi. Sabit Yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 241 araçtan 35 araç sürücüsüne toplam 18 bin 831 TL idari para cezası uygulandı.