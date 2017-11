Kartepe’de Avrupa Ekonomi Kongresi

AB projesi kapsamında yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın “Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı II” başlıklı “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” isimli proje kapsamında “European Congress on Economic Issues” (ECOEI) isimli uluslararası ekonomi kongresinin ilki KOÜ bünyesinde yapılmıştı. Yaklaşık 140 bildirinin sunulduğu bu kongre başarılı bir şekilde tamamlanarak, 2 tanesi ulusal yayınevi ve 2 tanesi uluslararası yayınevi tarafından olmak üzere 4 adet bilimsel kitap yayınlandı.

GENİŞ KATILIM

ECOEI kongresinin ikincisi, bir uluslararası kongre olarak, Kartepe Belediyesi’nin katkılarıyla ve Kartepe’de 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 22 farklı ülkeden gelen çok sayıda katılımcı 111 tane bildiri sunarak akademik birikimlerini paylaşacaklar. Düzenlenecek olan kongreye University of Massachusetts ekonomi profesörü Prof. Dr. Gerald Friedman, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Serdar Sayan katılacak. Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC), University of Dąbrowa Górnicza (Polonya), Utena University of Applied Sciences (Litvanya) ve Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC) Polonya bu kongrenin uluslararası ortakları olarak kongreye katılacaklar.

BASIN TOPLANTISI

Kartepe’nin uluslararası kongreler ve benzeri nitelikli organizasyonlar ile adını daha prestijli ve yaygın bir şekilde duyuracaklarını ifade eden Başkan Üzülmez “Geçtiğimiz ay büyük ve prestijli Kartepe Zirvesi ilçemizde gerçekleşti. Bu anlamda üniversitemiz ve diğer kurumlarla verimli işbirliğimizi geliştirerek bu tür etkinlik ve planlamaları Kartepemiz için fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz bu İktidar Kongresi ile uluslararası platformda konunun duayenleri ve ilgili herkes Kartepemizi tanıyacak ve tanıtacak. Kongre öncesi 13 Kasım Pazartesi sabahı da basın mensuplarımız için kongre lansmanı düzenleyeceğiz” dedi.