Kartepe’de bayram süresince 3 yerde semt pazarı kurulacak

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nın daha huzurlu ve rahat geçmesi için bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Bayram süresince görevli personel nöbetleşe olarak görevlerinin başında olacak. Kartepeli vatandaşlar dilek ve sıkıntılarını, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün nöbetçi ekiplerine (444 33 73 / 373 60 60) nolu telefonlardan aktarabilecek.

ÜÇ YERDE PAZAR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’na kadar gıda denetimlerine devam ederken, ilçe sınırları içerisinde bayram süresince üç yerde pazar kurulacak. Açık olacak semt pazarları Maşukiye, Ataşehir ve Köseköy Mahallesi’nde kurulacak. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nı kutlamaları için gereken bütün önlemleri aldık. Halkımız için 24 saat ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklardır. Bayramın 1. Günü Uzunçiftlik Düğün Salonumuzda, saat 11.00’de yapılacak Kent Bayramlaşmasına tüm Kartepelileri bekliyoruz” dedi.