  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 28 °C

Kartepe’de bayram süresince 3 yerde semt pazarı kurulacak

»
Kartepe’de bayram süresince 3 yerde semt pazarı kurulacak
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nın daha huzurlu ve rahat geçmesi için bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Bayram süresince görevli personel nöbetleşe olarak görevlerinin başında olacak. Kartepeli vatandaşlar dilek ve sıkıntılarını, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün nöbetçi ekiplerine (444 33 73 / 373 60 60) nolu telefonlardan aktarabilecek.

ÜÇ YERDE PAZAR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’na kadar gıda denetimlerine devam ederken, ilçe sınırları içerisinde bayram süresince üç yerde pazar kurulacak. Açık olacak semt pazarları Maşukiye, Ataşehir ve Köseköy Mahallesi’nde kurulacak. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nı kutlamaları için gereken bütün önlemleri aldık. Halkımız için 24 saat ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklardır. Bayramın 1. Günü Uzunçiftlik Düğün Salonumuzda, saat 11.00’de yapılacak Kent Bayramlaşmasına tüm Kartepelileri bekliyoruz” dedi.

Bu haber toplam 479 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolları kesilen işçinin tedavisine destek sözü24 Haziran 2017 Cumartesi 14:00
  • CHP, adalet sofrasında iftar yaptı 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:57
  • Gölcük’te Ellibeş personelle bayramlaştı24 Haziran 2017 Cumartesi 12:53
  • Bayramlaşmada veda24 Haziran 2017 Cumartesi 12:37
  • MHP İzmit, iftarda buluştu24 Haziran 2017 Cumartesi 12:27
  • Kartepe'de bayram hazırlıkları tamamlandı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:59
  • Oruç hem denetim yaptı, hem bayramlaştı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:50
  • Başiskele’de 100 bin gönül, tek yürek aynı sofrada buluştu24 Haziran 2017 Cumartesi 11:39
  • Yenicuma geçidi genişletiliyor 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:32
  • Bayramda Kocaeli'de hava nasıl olacak?24 Haziran 2017 Cumartesi 11:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti