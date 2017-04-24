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Kartepe’de Çocuk Şenliği coşkusu

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Kartepe’de Çocuk Şenliği coşkusu
Kartepe Belediyesi’nin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” sebebiyle haftasonu düzenlediği Çocuk Şenliği Programı, Kartepelilerin çocuklarıyla birlikte yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Başkan Üzülmez’in ev sahipliği yaptığı Çocuk Şenliği’ne Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Aslan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Levent Atalı, Başkan Yardımcıları, Kartepe Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve velileri katıldı.

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Sosyal ve kültür belediyeciliğine çok önem veren ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklar için özel bir hassasiyet gösteren  Başkan Hüseyin Üzülmez’in açılış konuşmasıyla başlayan Çocuk Şenliği gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Seka Kamp alanında gerçekleştirilen ve birbirinden güzel sürprizlerle yapılan şenlik, Kartepeli çocukların doyasıya eğlendikleri bir güne dönüştü.

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Üzülmez: Kartepe’de çocuk olmak ayrıcalık

Başkan Üzülmez’de Kartepeli Çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak onların eğlencesine ortal oldu. Çocukları ve ailelerini selamladığı açılış konuşmasında Başkan Hüseyin Üzülmez; “Dünyanın her yerinde savaşlarla, sefaletle baş etmeye çalışan çocuklar varken, ülkemizde Kartepemiz’de yaşayan çocuklarımız çok şanslı. Çünkü onlara sahip çıkan güçlü bir liderimiz güçlü bir Cumhurbaşkanımız var. Allah’ın izni ile yakın coğrafyamızda bu zulümlere uğrayan çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Dünyada başta çocuklarımız için olmak üzere zulmün, kötülüklerin son bulması, tüm dünyaya barışın hakim olması en büyük temennimiz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, çocuklarımızın her bayram gününü, bütün hayatlarını sağlık, huzur , neşe ve başarılarla geçirmesini diliyor, ebeveynlerimize de saygılarımı sunuyorum.” dedi.

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