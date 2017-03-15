Kartepe'de "Çocuk ve Ekran" adlı seminere yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi’nin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlediği “Çocuk ve Ekran” adlı seminer, Kartepeli ebebeynlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, bilgi evleri velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın başında katılımcıları selamlamak için kürsüye davet edilen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Çocuklarımızın oyun ihtiyacını, kişisel gelişimine ve becerilerine uygun olarak düzenleyerek, çocuğumuzun geleceğini şekillendirebiliriz. Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile çocuklarımız bir takım tehditler altında kalıyor. Devletimizin ve belediyemizin sunduğu imkanlar ile bu tehditleri fırsata dönüştürmek elinizde. Özellikle çocuklarımızın gelişim ve ergenlik dönemlerinde bilinçli, duyarlı ve hassas ebebeynler olursak, evlatlarımızı yanlışlardan koruyabiliriz. İşte bir fırsat, uzmanımıza dikkatle kulak verelim” dedi.

Klinik Psikolog Pedagog Mehmet Teber’in konuşmacı olarak katıldığı “Çocuk ve Ekran” konulu seminerde Teber, çocukların maruz kaldığı ekran çeşitlerini ve bu çeşitliliğin çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlatarak, ebeveynlerin daha sağlıklı nesiller yetiştirmesi adına güncel ve faydalı bilgiler verdi.

Seminerde ebebeynlere çocuk gelişimi hakkında bilgiler veren Klinik Psikolog Pedagog Mehmet Teber, “Çocuklar nadide çiçeklere benzer, nasıl ki bir orkidenin suyunun, yerinin, ısısının, ışığının ayarı çok önemliyse, çocuklarımız için de ödül ve cezalarda doz, denge ve tutarlılık çok önemlidir. Çocuklarımız üzerinde, sadece söylemlerimizle değil, söylediklerimizi davranış biçimlerimize de uygulayarak kalıcı ve nitelikli bir öğrenme sağlayabiliriz” diye konuştu.