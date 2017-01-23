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Kartepe’de çocuklara kayak eğitimi

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Kartepe’de çocuklara kayak eğitimi
Kartepe Belediye Kış Spor Okulları'nın düzenlediği kayak kurslarına katılan çocuklar, kayak sporunu yapmanın keyfini çıkartıyor.

Konusunda uzman personeller nezaretinde verilen eğitimlerde, ilçe genelinde büyüyen her çocuğun eşit şekilde faydalanarak kayak öğrenmesine imkan sağlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’nin gençlerine spor alışkanlığı kazandırarak onların enerjilerini daha yararlı alanlara yönlendirmek, sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, spor yapmaya heveslendirmek amacındayız. Gençlerimiz, spor yaparak sosyalleştiği gibi paylaşmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi de öğreniyor. Spor yapan kişinin disiplinden dolayı, ahlak ve karakter gelişimi de daha düzgün olacağından bu ve benzeri hizmetlerimize ciddiyetle devam ediyoruz. Kartepenin değerli çocukları, adı gibi karlı tepesinin tadını çıkarmayı da fazlasıyla hak ediyorlar. İnşallah içlerinden bizleri gururlandıran başarılara imza atan çocuklarımız çıkar” dedi.

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