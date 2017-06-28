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Kartepe'de faciaya ramak kala!

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Kartepe'de faciaya ramak kala!
Kartepe İlçesi'nde otomobil, önündeki başka bir otomobile çarptı, ardından 2 araç da çimento hammaddesi yüklü tankere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, tankerin yakıt deposundan yola yakıt sızdı.Yola kum dökülerek temizlik çalışması yapıldı.

YAKIT YOLA AKTI!

Kaza, TEM yolu Kartepe mevkiinde meydana geldi. Volkan Durmuş yönetimindeki 34 KY 2919 plakalı otomobil önündeki Hasan Hüseyin Görgül'ün kullandığı 06 Z 5169 plakalı otomobile çarptı. Ardından araçlar önlerinde seyreden İrfan Toprak yönetimindeki 67 EK 145 plakalı çimento hammaddesi taşıyan tankere çarptı. Tankerin akaryakıt deposu delinince yakıtı yola aktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Hasan Hüseyin Görgül'e müdahalede bulundu.

ULAŞIM KAPANDI

Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yola kum dökerek yakıtı temizledi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yol kenarına çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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