Kartepe'de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; bugün sabah 04.30 sularında Kartepe TEM otoyolu Sakarya istikametine seyir halinde olan Alman asıllı Dumberk Peter idaresindeki HP XP 726 plakalı otomobil, Kartepe Tepetarla mevkiinde dinlenme tesisleri çıkışında emniyet şeridinde park halinde olan Ahmet Ünal idaresindeki çekici plakası 31 AAU 02, 27 ATB 61 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada araç sürü Dumberk ve yanındaki Klaus Dieter Günter isimli şahıs yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevreden geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri bulundukları yerde sıkışan araç sürücüsü Dumberk Peter ile yanındaki Klaus Dieter Günter isimli şahıslar yapılan çalışma ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün yanında oturan Klaus Dieter Günter isimli şahsın ise yapılan kontrollerde olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dumber Peter ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Günter’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

