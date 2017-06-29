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Kartepe’de grev ilanı asıldı

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Kartepe’de grev ilanı asıldı
Belediye Is Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartepe Belediyesi’nde çalışan 103 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika yetkilileri tarafından grev kararı kuruma asıldı.

Belediye-İş Sendikası ile işveren temsilcisi Yerel Sen arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2 Şubat’ta başlamış, 64 maddelik sözleşme taslağında taraflar 12 madde üzerinde anlaşma sağlayamamıştı. Belediye-İş Sendikası işçiler için yüzde 12’lik bir zam yapılmasını talep ederken, işveren ise uzun pazarlıklar sonunda yüzde 6’lık zam önerisini yüzde 10’a çıkarmıştı. Ancak sendika yüzde 10’luk zam teklifini kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine sendika yetkilileri kuruma grev  ilanını astı.

Şube Başkanı Osman Şer, “Pazartesi görüşmelerimiz devam edecek. Ortak noktayı bulup masada bitirmek istiyoruz. Üyelerimizin hak kaybı yaşamamaları enflasyona ezilmemeleri için dikkatli bir şekilde sonuca ulaşmak istiyoruz” dedi. Şar, “Kalan 12 maddemiz ücret ve sözleşme süresi ile ilgili. Yüzde 10’luk zam teklifini kabul etmiyoruz. Ayrıca biz sözleşme süremizin 2 yıl olmasını istiyoruz. İşveren ise 3 yıl olmasını istiyor. İşveren karşımıza iyi bir zam teklifi ile gelirse süre konusunu konuşabiliriz. Biz greve çıkalım diye dayatmıyoruz” şekkinde konuşmuştu.
 

Ayşegül KALAYCI

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