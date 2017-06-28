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Kartepe’de grev kararı yarın asılıyor

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Kartepe’de grev kararı yarın asılıyor
Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu Kartepe Belediyesi’nde çalışan 103 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı.

Belediyede örgütlü olan Belediye İş Sendikası’nın grev kararını yarın (Perşembe) iş yerine asması bekleniyor. Şube Başkanı Osman Şar iş barışından yana olduklarını, bu nedenle işçilere yarar sağlayacak bir sözleşmenin imzalanması için işveren ile görüşmelerinin devam edeceğini söyledi. 

SENDİKA YÜZDE 12, İŞVEREN YÜZDE 10 DİYOR
Belediye-İş Sendikası ile işveren temsilcisi Yerel Sen arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2 Şubat’ta başlamış, 64 maddelik sözleşme taslağında taraflar 12 madde üzerinde anlaşma sağlayamamıştı. Belediye-İş Sendikası işçiler için yüzde 12’lik bir zam yapılmasını talep ederken, işveren ise uzun pazarlıklar sonunda yüzde 6’lık zam önerisini yüzde 10’a çıkarmıştı. Ancak sendika yüzde 10’luk zam teklifini kabul etmedi. 

HER AN MASADA ANLAŞABİLİRİZ
Grev kararının alındığını ve noterden onaylandıktan sonra bugün belediye binasına asılacağını söyleyen Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar, “Kalan 12 maddemiz ücret ve sözleşme süresi ile ilgili. Yüzde 10’luk zam teklifini kabul etmiyoruz. Ayrıca biz sözleşme süremizin 2 yıl olmasını istiyoruz. İşveren ise 3 yıl olmasını istiyor. İşveren karşımıza iyi bir zam teklifi ile gelirse süre konusunu konuşabiliriz. Biz greve çıkalım diye diretmiyoruz. Amacımız sözleşmenin işçi arkadaşlarımıza yarar sağlayacak şekilde sonuçlanması. Grev kararını astığımız gibi greve çıkacağız diye bir durum söz konusu değil. Arkadaşlarımız grev oylaması yapacak. Bu sonuca göre hareket edeceğiz. Bu aşamada bile her an masada anlaşma gibi bir durum söz konusu. Ortak yolu bulup temsil ettiğimiz arkadaşlarımıza faydalı olmak için en iyi noktada duracağız. İşverenimizle ilgili özel bir sıkıntımız yok. İşçi arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için verdiğimiz bir mücadele” dedi. 

Ayşegül KALAYCI

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