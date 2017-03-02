Kartepe’de ilk görüşme

Kartepe Belediyesi’nde 104 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile Belediye adına yetkili olan Yerel-Sen arasında başladı.

Yaklaşık 2 ay sürecek görüşmelerin ilk oturumunda taraflar arasında iki madde üzerinde anlaşma sağlandı.

Toplantının ilk oturumuna; Kartepe Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in yanı sıra, Yerel-Sen Uzmanları Hasan Tenlik ile Murat Aslan, Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Abdullah Biçer, işçi tarafı adına Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Belediye-İş Şube Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Çınar, Belediye-İş Şube Mali Sekreteri Mehmet Er, Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Adıgüzel, Baş Temsilci Bülent Altıntaş, Temsilciler Mesut Işık ve İsa Kandaz katıldı. İki madde üzerinde anlaşma sağlayan taraflar, görüşmeleri 9 Mart Perşembe günü Yerel-Sen binasında sürdürecekler.