  • BIST 89.529
  • Altın 147,452
  • Dolar 3,6996
  • Euro 3,8881
  • Kocaeli 12 °C

Kartepe’de ilk görüşme

»
Kartepe’de ilk görüşme
Kartepe Belediyesi’nde 104 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile Belediye adına yetkili olan Yerel-Sen arasında başladı.

Yaklaşık 2 ay sürecek görüşmelerin ilk oturumunda taraflar arasında iki madde üzerinde anlaşma sağlandı.

Toplantının ilk oturumuna; Kartepe Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in yanı sıra, Yerel-Sen Uzmanları Hasan Tenlik ile Murat Aslan, Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Abdullah Biçer, işçi tarafı adına Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Belediye-İş Şube Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Çınar, Belediye-İş Şube Mali Sekreteri Mehmet Er, Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Adıgüzel, Baş Temsilci Bülent Altıntaş, Temsilciler Mesut Işık ve İsa Kandaz katıldı. İki madde üzerinde anlaşma sağlayan taraflar, görüşmeleri 9 Mart Perşembe günü Yerel-Sen binasında sürdürecekler.

Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kandıra’da istihdam seferberliği01 Mart 2017 Çarşamba 16:34
  • ‘Vergi kentlerin de geleceğidir’01 Mart 2017 Çarşamba 13:31
  • Carrefour Market’i boşalttılar28 Şubat 2017 Salı 21:06
  • Dolar kritik eşikte28 Şubat 2017 Salı 10:12
  • Köseköy Kavşağı için ihale bugün28 Şubat 2017 Salı 09:12
  • Bağkur prim borcu için farklı bir öneri27 Şubat 2017 Pazartesi 22:09
  • KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?27 Şubat 2017 Pazartesi 22:06
  • Kilosu 150 TL oldu, gramla satılıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 18:02
  • Dikkat! Son gün 28 Şubat27 Şubat 2017 Pazartesi 17:20
  • Hac ücretleri açıklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kömürcüler bunu hep yapıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti