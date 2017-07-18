Kartepe’de imzalar atıldı

Kartepe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasındaki toplu sözleşme imza töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene; Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar, Yerel Sen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek ve belediye çalışanları katıldı. Kartepe Belediyesi tarafından belediye işçilerine birinci yıl için yüzde 11 ile 18,65 oranında zam yapılmıştı. İkinci ve üçüncü yıllarda ise belediye çalışanlarına enflasyon artı 1 puan oranında zam yapılmıştı.

Törende konuşan Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar, “Kocaeli’nin en iyi sözleşmesine imza attık. Yüzde 10’un üzerinde sözleşme yok. Sendikamızın, başkanımızın ve yönetici arkadaşlarımızın katkısıyla bu günlere geldik. İkramiye ve alacaklar gününde hesabınızda. Bunları halettik. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Yerel Sen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, “20 Şubat’ta başlayan ve bugün sonuçlanan bir süreç. 5 aylık süreçte ücret ve idari maddelerle ilgili çalışma yürüttük. Çalışma neticesinde 5 ay çok yorulduk. Son anda başkanımız ‘Biz işçinin alın teri kurumadan veren bir kurumuz. Belediye bütçemizi zorlayarak ücret zammı verelim’ dedi. Sözleşmemiz çok iyi bir şekilde neticelendi. Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EMEK DOSTU BELEDİYE BAŞKANI

Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek, “1 yıl önce vatanımızın birlik ve bütünlüğüne karşı alçakça darbe girişiminde bulunuldu. FETO basta olmak üzere hainleri ve yandaşlarını nefretle kınıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülkemiz ciddi bir süreçten geçiyor. Dört bir koldan saldırılar var. Ancak plan ve programları alt üst olacak. Böyle bir süreçte bugün toplu iş sözleşmesinin sevincini yaşamak için beraberiz. Bu sıradan bir olay değil büyük bir projedir. Sadece ücret artışı olarak değerlendirirsek emeği geçenlere haksızlık yapmış oluruz. Her satırında sarf edilmiş emek var. Son yıllarda yapılan sözleşmenin en iyisidir. Başkanımız ailemizin üyesi ve emek dostu belediye başkanıdır. Belediyeler gerçek anlamda maddi sıkıntı içindeler. Bu yörede bu ekip sizi mahcup etmeyecektir. Sizin gerçek dostunuz buradadır. Günü geldiğinde omuzlarına alarak sizi hak ettiğiniz yere taşıyacaktır” dedi.

SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “15 Temmuz’da bu ülkeyi kapitalistlere satan kendine hoca diyen teröristin başlattığı başkomutan cumhurbaşkanı ve bizlerin dik durusuyla bertaraf edilmiş destanın yıl dönümüydü. Şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Gazilere acil şifalar diliyorum. Geçen yıl çalışma arkadaşlarımız yataklarından kalkıp kamyonlarla kışla önünde nöbet tutmaya başladılar. Demokrasi nöbetinde büyük heyecanla nöbet tuttular. Yıl dönümünde aynı heyecanı yaşadık” dedi. İyi bir sözleşmeye imza attıklarını söyleyen Üzülmez, “Kendi iş yerimizde 2 dönemdir yaptığım belediyecilik dönemlerinde hedefimiz çalışanın alın teri kurumadan emeğinin karşılığını almaları için güç sarf ediyoruz. Sözleşmemiz Kartepe’mize hayırlı olsun. Huzurlu bir çalışma ortamı içinde çalışma ortamımızın geçmesini niyaz ediyorum. Allah huzurumuza göz dikenlere fırsat vermesin. 2023 güçlü Türkiye hedefine giden Türkiye’de biz de bu kutsal yürüyüşe katkı koyarız” dedi.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

İmzalanan sözleşme çerçevesinde işçilere; öğrenim yardımı olarak birinci kadem 300, ikinci kademe 410, üçüncü kademe 530 , yüksek öğrenim ve üniversite için ise 570 TL öğrenim yardımı yapılacak. Ramazan Bayramında 570 TL, Kurban Bayramında ise 760 TL yardım yapılacak. İşçilere çalıştıkları günler esas alınarak 17.80 TL yemek yardımı, 1140 TL yakacak yardımı 690 TL elbise yardımı, iş kazaları sonucu yaşanabilecek can kayıplarında eşine yoksa çocuklarına 4 bin 370 TL brüt ödeme yapılacak. Normal ölümde ise 3 bin 240 TL brüt ödeme yapılacak. İşçinin anne, baba, eşi ve çocuklarından herhangi birinin ölümü halinde 690 TL brüt ölüm yardımı yapılacak. Aynı zamanda komisyonların tespit edeceği sonuca göre afetlere maruz kalan işçiye, uğradığı zarara göre belediye encümenin belirleyeceği miktarda afet yardımı ödenecek.

Ayşegül KALAYCI