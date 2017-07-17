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Kartepe’de kadına pozitif ayrımcılık

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Kartepe’de kadına pozitif ayrımcılık
Kartepe Belediyesi 3’ncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde son bir sene içerisinde Kadın Spor Merkezi’nde 20 kilo veren kadınlara ödüllerini Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından verildi. 

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, göreve gelir gelmez sosyal belediyeciliğin örneklerine imza atmaya başladı. Kadınlara yönelik 2014 yılında hayata geçen Kadın Spor Merkezleri sağlıklı yaşamın önemli merkezi oldu. İlçe genelinde 13 spor merkezi kurulurken bu merkezlerde eğitmenler tarafından kadınlara hizmet veriliyor.

Kadınlara yönelik daha kapsamlı bir yapı oluşturan Belediye Başkanı Üzülmez, KAR-MEK bünyesi içerisinde kadına yönelik projelere önem veriyor. İlçe genelinde 10 bine yakın kadına hizmet veren KAR-MEK içerisinde Kadın Spor Merkezleri ayrı bir yer tutuyor. Kartepeli kadınlar sağlıklı yaşam kazanımlarını bu merkezlerden sağlıyorlar.
Her yıl düzenli aralıklarla kadınlar arasında yapılan değerlendirme ile en fazla kilo verenlere Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile hediyeler veriliyor. Bu yıl içerisinde 20 kilo veren 11 kadından beşine Kartepe Belediyesi 3’ncü Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nde Başkan Üzülmez tarafından hediyeleri verildi. Festivale katılan Fatma Zıvalı, Hatice Tanta Satır, Havva İşleyen, Cevahir Yakupoğlu ve Zülfiye Özmüş’e ödülleri Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bizler ilçemizde vatandaşlarımızla kardeş olduk. Çalışanlarımızla aile ortamı oluşturuldu. Birlikte eğlenen birlikte çalışan bir ortam sağladık. Hem çalışma arkadaşlarımız hem de bizden bu hizmeti alan bütün vatandaşlarımız Kadın Spor Merkezleri’nde, KAR-MEK kurslarında, Bilgi Evlerinde bu güzel ortam sağlandı” dedi.

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