Kartepe’de kafeterya yeri ihaleleri yarın

İhaleleri kazanacak kiriler, belirlenen projeye göre bu kafeterya inşaatlarını yapacak ve 10 yıl süreyle işletme hakkını elde edecekler.

NERELERE YAPILACAK?

Kartepe Belediyesi’nin açtığı ihale kapsamında kafeteryalardan birisi Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park 1’nci etap yürüyüş yolu içerisindeki park alanına 155 metrekare olarak yapılacak.

Dumlupınar Mahallesi Kanal Park 2’nci etap yürüyüş yolu içerisindeki parkta 200 metrekarelik bölüme ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Parkı alanındaki 132 metrekarelik bölüme yapılacak yerler de diğer işletmeler olacak.