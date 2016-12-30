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Kartepe’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Kartepe’de karla mücadele çalışmaları sürüyor
Kartepelilerin soğuk ve yağışlı havadan olumsuz etkilenmemesi için belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 24 saat kesintisiz gerçekleştiriyor. 

Meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alan Kartepe Belediyesi, kar, tipi ve buzlanmaya karşı Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde karla mücadele konusunda özel bir ekip görevlendirdi. Yeni yılı karla karşılayan Kartepe’de kar kalınlığı rakımın yüksek olduğu yerlerde 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ile birlikte göreve başlayan Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri özellikle ilçe içi ulaşımın sağlandığı ana arterler, köy yolları ve Kartepe Dağ Yolu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile 24 saat koordineli bir çalışma gerçekleştiriyor. 

Kartepe Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekibi 8 JCB, 3 greyder, 2 loder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 kamyondan oluşan 38 kişilik personeli ile ilçe genelinde kar küreme ve süpürme işlemi yanı sıra olası buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler sabaha kadar Acısu yolu, Sultaniye, Örnekköy, İfraziye, Eşme Ahmediye, Avluburun, Uzuntarla geneli, Eşme, Maşukiye, Suadiye, Arslanbey, Karatepe, İbrikdere ve Ketenciler güzergahlarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalıştı ve karın etkisi geçinceye kadar nöbet tutmaya devam edilecek.

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