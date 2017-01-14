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Kartepe'de korkutan kaza! 4 yaralı

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Kartepe'de korkutan kaza! 4 yaralı
Kartepe ilçesinde meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

Kaza sabah 08.00’da Kartepe Çuhane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A. idaresindeki 41 EC 948 plakalı otomobil ile Hakan T.(25) idaresindeki 41 GC 847 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç içerisinde bulunan sürücüler ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kocaeli ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavileri sürerken, kaza nedeniyle Çuhane caddesi yolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında yol trafiğe açılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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