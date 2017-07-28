Kartepe'de korkutan kaza! Yaralılar var

Kartepe'de meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kartepe Suadiye Caddesi'nden Suadiye istikametine seyir halinde olan Ferhat Omaç idaresindeki 54 SE 772 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi üzerinden Suadiye Caddesi’ne çıkan Hüdamettin Katmer idaresindeki 16 SF 010 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hasan Şimşek ve Uğur Demirel ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken diğer araçtaki Mahmut Fazlıoğlu ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ