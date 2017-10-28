Kartepe'de muhteşem Ayva Festivali

Görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle marka tescili yapılan Eşme Ayvası, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen festivalle taçlandı. Zengin içeriğiyle dikkat çeken “Kartepe Eşme Ayvası Festivali”, Eşme Sahili’nde gerçekleştirildi. Ebru, Hat, Cam Sanatı, Kaligrafi, Kandıra Bezi ve Çini başta olmak üzere birçok geleneksel el sanatları standının kurulduğu festival alanında ayva satış standları da yer aldı.

GENİŞ KATILIM

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Eşme Sahili’nde düzenlenen festivale AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir, AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, muhtarlar, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

DOĞA HARİKASI

Festivalin açılış konuşmasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “ Cennet misali bir ilçede yaşıyoruz, doğa harikası bir yer, Rabbim bize esirgemeden vermiş. Bugün burada Kartepemizin değerlerinden biri olan bir güzelliği birlilkte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eşme Mahallemizin verimli toprakları ve çalışkan insanlarının olması ve aile ekonomisine katkı sağlamak açısından yetiştirdikleri meşhur Eşme ayvamızın farkındalığını arttırmak için düzenlediğimiz etkinliğimize hoşgeldiniz.. Festivalde yapılan birçok ürünler, tatlılar, yiyecekler ve üreticileri teşvik etme adına yarışmalar ve organizasyonlar var. Kartepe’de turizmimizle, sanayi ve ticari yatırımlarımızla, tarım ve kültürümüzle, doğamızla gerekli olan desteği ülkemize veriyoruz” dedi.



MİLLETİN ŞANLI ZAFERİ

Bugünlerde Kartepe'de çok önemli ve uluslararası ölçekte bir Zirvenin de düzenlediği de haturlatan Başkan Üzülmez, “Kartepe Zirvesi’nde uluslararası düzeyde hem basın yolu ile hem de entelektüellerle, 15 Temmuz direnişini, halkın darbeye karşı koyuşunu ve açığa çıkmış düşmanlara korku veren milletin şanlı zaferinin bilimsel olarak anlatıldığı ve dünya kamuoyu ile paylaşıldığı çok önemli misafirlere ev sahipliği yağtığı bir dönem oldu. Bu, Kocaeli ve Kartepe Turizmi için çok önemli bir adım oldu. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz Kartepe Belediyesi olarak da, turizm vizyonumuzu günden güne geliştirmenin ve çıtayı daha da yükseltmenin çabasındayız. Bunlardan en önemlisi de, uzun uğraşlar sonunda 50 yıllık hayal olan teleferik ihalemizi yaptık, geçen hafta ilgili firma ile protokolümüzü imzaladık ve firma ile yaptığımız ilk teleferikle vatandaşlarımızı Kartepe semalarında uçurmuş olacağız’’ ifadelerini kullandı.

YILDIZI PARLAYAN TEK İLÇE

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise, “Kocaeli’den geçen insanlar burnunu tıkayarak geçerdi. Kocaeli’nin bu güzellikleri hep halının altına atılmıştı. Kocaeli küllerinden yeniden doğdu. Kocaeli artık tarımı ile de turizmi ile de eğitimi ile de anılan bir kent oldu. Bu kente yatırım yapmamız gerekiyor. Kartepe farklı bir ilçe. Yıldızı parlayan tek ilçedir” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Kartepe Eşme Ayvası Festivali’nde üç farklı kategoride yarışma düzenlendi. En Güzel Ayva kategorisinde birinci 2 bin TL, ikinci bin TL, üçüncü 500 TL, En Güzel Ayva Bahçesi kategorisinde birinci 2 bin TL, ikinci bin TL, üçüncü 500 TL ve En Güzel Ayva Tatlısı kategorisinde birinci bin TL, ikinci 500 TL, üçüncü 300 TL almaya hak kazandı. En Güzel Ayva Bahçesi kategorisinde 3’üncü Recep Günay, 2’nci Aydın Günel olurken 1’inci ise Muhammed Ali Tarcan oldu. En Güzel Ayva kategorisinde ise Tahsin Bahar ve Furkan Günel 3’üncü, Mümin Tarcan 2’nci olurken Emine Tarcan da 1’nciliği hak etti. En iyi ayva tatlısı ve reçeli yarışmasında Nurgül Kırak birinci, Aysel Bahar ikinci olurken, Ayşe Tarcan üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca Sezennur Tarcan, Nesrin Durmuş, Münine Külü, Nurgül Kırak, Filiz Hacıoğlu, Ziynet Sütlü, Gizem Temiz, Sabiha Bulut ve Sabriye Tarcan’a çeşitli hediyeler verildi.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Kartepeli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde çocuklar da unutulmadı. Festivale gelen minikler, kendileri için organize edilen animasyon gösterileri, gölge oyunları ve oyun grupları ile doyasıya eğlendi. Kartepe Belediyesi tarafından festivale katılan tüm misafirlere ayva ve yemek ikramı yapıldı.