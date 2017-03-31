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Kartepe'de öğrenci servisi aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

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Kartepe'de öğrenci servisi aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı
Kartepe'de öğrenci taşıyan servis minibüsü, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araca çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, kaza bu sabah 08.30 sıralarında Kartepe Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Z. İdaresindeki 41 KU 595 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada hafif ticari araca, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerini taşıyan Rüstem Ö. idaresindeki 41 P 3484 plakalı servis minibüsü çarptı.Kaza sonrası 13 öğrenci, iki öğretmen, bir muhasebeci ve kırmızı ışık ihlali yapan araçta bulunan iki kişi olmak üzere 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralı öğrenciler gözyaşları içinde ambulans bekledi. Sağlık ekipleri, ilk olarak durumu ağır olanlara müdahale etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve KOTO Başkanı Necmi Bulut da olay yerine gelerek, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

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