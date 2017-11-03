Kartepe’de okulların çevresinde bulunan iş yerleri denetlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi zabıta ekipleriyle ortaklaşa, Kartepe ilçesinde bulunan okulların çevrelerinde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

Denetimler kapsamında işlerindeki gıda hazırlanan makinelerin temizliği, yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihi, çöp kutuları, lavaboların temizlik ve hijyenleriyle ilgili denetimler yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında kurallara uymayan ve evraklarında eksiklik bulunan iş yerlerine cezai işlem uygulanıyor. Öğrenci sağlığını önemseyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ilçelerdeki denetimlerini rutin bir şekilde devam ediyor.

Zabıta ekipleri denetimlerde bulundukları iş yerlerinde, tost ve hazır yiyecek gibi gıdaların hazırlandığı makinelerin temizlik ve hijyen durumunu kontrolünü önemsiyor. Özellikle bu tür yiyeceklerin hazırlandığı makinelerin günlük temizliği ve kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ayrıca ekipler bu denetimlerin yanında çiğ köfte gibi gençlerin çok tükettiği yiyeceklerinde, üretim tarihini gösteren faturaların kontrolünü yapıyor.

Zabıta Ekipleri yaptıkları denetimlerde sadece gıda maddelerinin kontrolünü yapmıyor. Ekipler ayrıca denetimlerde öğrencilerin oturup kullandıkları masa ve sandalye gibi eşyalarında temiz tutulması acısından iş yeri görevlilerini uyarıyor. Ekipler iş yerlerinin lavabo ve tuvaletlerde gibi temizliğin önemli oldu yerleri de denetliyor.