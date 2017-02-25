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Kartepe’de otomobil alev alev yandı

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Kartepe’de otomobil alev alev yandı
Kartepe TEM otoyolu Tepetarla mevkiinden Ankara istikametine gitmekte olan Ali Gülezer idaresindeki 06 GZG 29 plakalı araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. 

ANİDEN ALEV ALDI
Edinilen bilgi ve iddialara göre, Gölcük’te ikamet eden evli ve 2 çocuk babası emekli Ali Gülezer, eşi Serap Gülezer, oğlu Alperen Gülezer ile Zonguldak’ta yaşayan çocukları Bilal Gülezer’i ziyaret etmek için akşam saatlerinde yola çıktı.  TEM Otoyolu üzeri Kartepe İlçesi Tepecik mevkiinde geldiklerinde aniden alev aldı. 

Ali Gülezer durumu fark edince hemen araçtan indi ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedenle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verildi.

Kerim YAVUZ
 

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