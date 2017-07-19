Kartepe'de plansız alan kalmayacak

Kocaeli’de ilk olarak Kartepe’nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları tamamlandı.

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 4 yıldır yürütülen Kartepe Genel Plan Revizyonu çalışmalarında önemli yol kat edildi. Kartepe Genel Plan Revizyonu çalışmalarında 9494 hektarlık alanın 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis kararı ile onaylandı.

Kartepe ilçesinin planlaması adına büyük önem arz eden 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 9 planlama bölgesine ayrıldı. Tüm planlama bölgeleri Kartepe Belediyesi’nde 15 Ağustos 2017 tarihine kadar askıda kalacak. Kartepe Belediyesi yetkilileri, askı sürecinde gelecek itiraz dilekçelerinin dikkate alınacağını belirttiler.

Kocaeli’de ilk olarak Kartepe de tamamlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili talep doğrultusunda vatandaşlara Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü görevlilerince bilgilendirme yapılacak. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Yaklaşık 4 yıldır devam eden Kartepe’nin plan revizyon çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayında yapılan meclis toplantısında onaylanarak belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtiraz süreci sonrasında 4 yıllık çalışmanın ürünü ortaya çıkmış olacaktır” dedi.

“Planların hazırlanmasında destek sağlayan herkese teşekkür ederim” diyen Başkan Üzülmez, “Çok uzun ve meşakkatli bir süreçti. Çok yorucu ve beklentilerin çok yüksek olduğu bir zamandı. Bu süreç çok kolay olmadı. Hem uzun hem de yorucu oldu. İğneyle kuyu kazılarak bu duruma gelindi. Beklentiler çok yüksek. Gelişen ve büyüyen Kartepe’mizde özellikle arsa, parsel fiyatlarının artması bu paralelde beklentileri de arttırmaktadır. İhtiyaç duyulan sosyal donatıları, kamu binalarının yerleştirilmesi gibi birçok detay üzerine çalışma yapıldı” sözlerine yer verdi.

Belediye Başkanı Üzülmez, “Vatandaşların beklentileri yerine getirildi. Aynı mahalle içerisinde farklı imar durumu olan parseller vardı. Kartepe Belediyesi 10 belde belediyenin bir araya gelmesi sonucu oluştu. Bundan dolayı farklılıklar vardı. Bu durum da haksızlıklara neden oluyordu. Önceliğimiz bu oldu. Önce aynı mahalle içerisinde ki farklılıkları çözdük. Gelişen ilçemizde nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatıların yer alacağı alanlar hazırlandı” şeklinde konuştu.

Kartepe’de yapılan bu imar düzenlemesi sonrasında arsa fiyatları hak edilen noktaya çıkmış olduğunu belirten Başkan Üzülmez, “Dağ eteklerinde yoğunluk ve kat artışına şahsen karşıydım. Bu yerlerde yazlık ve sayfiye yerlerinin olabileceği şekliyle planlama yapıldı. Maksimum iki kat olarak ayarlandı. İzmit sınırlarından başlamak üzere Sakarya sınırına kadar sağlı sollu yerlerde kesinlikle ticari ve yüksek yoğunluklu yerler yaptık. Doğu-Batı bağlantısını sağlayan ilçedeyiz. Ticari yapılaşmanın önü açılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Üzülmez, “Mevcut binalar kazanımlarla yıkılarak yerlerine yeni binalar yapılacaktır. Sapanca Yolu Sapağı’ndan, Sapanca sınırına kadar imar düzenlemesi yapıldı. Plazaların buralarda yer almasını bekliyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımızın arazileri değer kazandı. Hem de ilçemiz inşaat sektörü bakımından hareketlilik olacaktır. Suadiye’nin Çepni Mahallesi de yapılacak olan duble yol çalışması ile ticaret alanı olacaktır. Vatandaşımızın lehine çalışma yapılmıştır. Yeni yatırımların önü açılmıştır. Haksızlıkların ortadan kaldırıldığı yeni dönem başlamış olmaktadır” açıklamasında bulundu.