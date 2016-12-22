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Kartepe’de renkli kasisler

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Kartepe’de renkli kasisler
Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kasislerde boyama çalışmalarını soğuk ve yağışlı havaların elverdiği ölçüde aralıksız sürdürüyor. 

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler parklar, sağlık, eğitim ve dini tesislere ulaşımı sağlayan ana arter güzergahlarda yoğun yaya trafiğinin olduğu noktalardaki kasislerde boya yenileme çalışması yapıyor. İlçe içinde trafikte seyir eden araçların hızlı gitmesini önlemek ve yaya güvenliğini artırmak için yeni yapılan kasislerin boyanması yanında mevcut kasislerin de zaman içerisinde araç trafiğinden dolayı kazınan boyaları yenileniyor. Boyasız veya boyası silinen kasislerin araç sürücüleri tarafından geç fark edildiği için sıkıntıya sebep olabiliyor. Geceleri araç ışıklarını da yansıtan özel boya ile boyanan kasislerin fark edilebilirliği artıyor. Böylelikle ulaşım daha güvenli olurken yayaların can ve mal güvenliği de korunmuş oluyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü boya ekipleri de yeni kasislerde boyama çalışması yanı sıra boyası kazınan eski kasislerde de boya yenileme çalışmalarını ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaların elverdiği ölçüde aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ertuğrul Gazi mahallesi Şehitler caddesi üzerindeki kasis boyama çalışmalarını da tamamladı. Boyama ekibi belirlenen iş programı çerçevesinde diğer mahallelerde de rutin çalışmalarını sürdürerek ilçedeki tüm kasislerin boyama işlemlerini tamamlayacak.

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