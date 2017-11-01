Kartepe'de silahla ateş edilmesin!

Turan Aksoy, Kartepe'de en çok silahla ateş edilmesi konusunda şikayet aldıklarını belirterek, "Bu konu bizim tek başımıza çözebileceğimiz bir problem değil. Sizler de bizlere yardımcı olarak el birliği ile bu sorunun üstesinden gelebiliriz" dedi.

Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Turan Aksoy'u makamında ziyaret etti. Turan Aksoy'a hayırlı olsun dileklerini ileten Mustafa Kocaman, Kartepe'ye faydalı olabilecek çalışmalarda birlikte hareket etmek istediklerini belirtti. Kartepe'nin dağınık bir coğrafya olduğunu, ancak kurumlar arası diyalogların arttığında bu mesafelerin de azalacağına inandığını ifade eden Mustafa Kocaman, "Emniyetimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turan Aksoy ise Mustafa Kocaman'dan silahla ateş edilmemesi konusunda yardımda bulundu. Kartepe'de en çok şikayet edilen konu başlıklarından birisinin silahla ateş edilmesi olduğunu dile getiren Aksoy, "Bu konu bizim tek başımıza çözebileceğimiz bir problem değil. Sizler de bizlere yardımcı olarak el birliği ile bu sorunun üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğin tesisisi için bizlerde elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bir komisyon kurarak gereken adımı atacağız. Bu konuda sizlere gereken tüm desteği vereceğimizden kuşkunuz olmasın" dedi.