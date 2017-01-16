Kartepe'de silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Kartepe'de bu akşam meydana gelen olayda bir uzman çavuş 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kartepe Ataevler Mahallesi Özen Sokak'ta eşinden ayrılma aşamasındaki uzman çavuş Alper D. ile baldızı Aysun Bozcan, Fundanur B. ve kayınvalidesi Nurhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D. 3 şahsa kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Olayda Aysun Bozcan hayatını kaybederken, Fundanur B. KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kayınvalide Nurhan Y. ise özel bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldı.

Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

