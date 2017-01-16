Kartepe'de silahlı dehşet: 2 ölü 1 yaralı

Kartepe'de ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmek için kayınvalidesinin evine giden uzman çavuş, tabancayla baldızını ve kayınvalidesi öldürdü, baldızının kızını yaraladı.

Olay, Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Trabzon’un Tonya ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk edip ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüşerek yanına gitti. Çiftin tartışması sırasında Alper Deveci silahını çekince Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan evden kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci ise kendisini engellemeye çaylışan kayınvalidesi Nurhan Yaktı, baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlardan biri ise Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti.

Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Alper Deveci kaçarken, olay yerine gelen polis uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Aysun Bozcan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede hastanede yaşamını yitirdi. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun Bozcan'ın da eşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLLE KAÇTI

Cinayet zanlısı uzman çavuş Alper Deveci, geldiği 24 plakalı otomobil ile kaçarken, İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptı. Bir taksiye binerek kaçtığı belirlenen Alper Deveci'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aysun Bozcan'ın cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Aysun Bozcan olayda yaşamını yitirdi