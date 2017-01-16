  • BIST 81.712
  • Altın 147,398
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,0356
  • Kocaeli 1 °C

Kartepe'de silahlı dehşet: 2 ölü 1 yaralı

»
Kartepe'de silahlı dehşet: 2 ölü 1 yaralı
Kartepe'de ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmek için kayınvalidesinin evine giden uzman çavuş, tabancayla baldızını ve kayınvalidesi öldürdü, baldızının kızını yaraladı.

Olay, Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Trabzon’un Tonya ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan  Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk edip ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüşerek yanına gitti. Çiftin tartışması sırasında Alper Deveci silahını çekince Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan evden kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci ise kendisini engellemeye çaylışan kayınvalidesi Nurhan Yaktı, baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlardan biri ise Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti.

Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Alper Deveci kaçarken, olay yerine gelen polis uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Aysun Bozcan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede hastanede yaşamını yitirdi. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun Bozcan'ın da eşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLLE KAÇTI

Cinayet zanlısı uzman çavuş Alper Deveci, geldiği 24 plakalı otomobil ile kaçarken, İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptı. Bir taksiye binerek kaçtığı belirlenen Alper Deveci'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aysun Bozcan'ın cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

uzman-cavus-dehset-sacti-1-olu-2-yarali_9264_dhaphoto8.jpg

ss1-013.jpg

Aysun Bozcan olayda yaşamını yitirdi

uzman-cavus-dehset-sacti-1-olu-2-yarali_9264_dhaphoto3.jpguzman-cavus-dehset-sacti-1-olu-2-yarali_9264_dhaphoto4.jpg

v2-003.jpg

Bu haber toplam 10150 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Valilik alanında şüpheli valiz paniği14 Ocak 2017 Cumartesi 17:27
  • Halk Eğitim Merkezi'nde yangın paniği14 Ocak 2017 Cumartesi 14:07
  • Halk otobüsü alev alev yandı14 Ocak 2017 Cumartesi 11:44
  • Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama14 Ocak 2017 Cumartesi 11:43
  • Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu14 Ocak 2017 Cumartesi 10:43
  • Kartepe'de korkutan kaza! 4 yaralı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:40
  • Araç su kanalına uçtu14 Ocak 2017 Cumartesi 10:39
  • Kontrolden çıkıp devrildi!14 Ocak 2017 Cumartesi 09:40
  • FETÖ soruşturmasında 3 esnaf hakkında karar13 Ocak 2017 Cuma 17:23
  • Kocaeli'de sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı13 Ocak 2017 Cuma 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti