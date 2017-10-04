Kartepe’de taksi plakası ihalesi yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de hizmet verecek olan taksi plakaları için ihale düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen UKOME toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Kartepe bölgesinde taksi hizmeti verecek T plaka ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 105 katılımcı katılırken ilk 25 sırayı alanlar T plakayı almaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihalede Kartepe bölgesinde T plaka taksi hizmeti için ihale yapıldı. 105 katılımcının kapalı zarf usulü katıldığı ihalede en yüksek teklifi veren 25 katılımcı T plakanın sahibi oldu. İlk etapta teklif veren katılımcılar arasından ilk 25 sırada bulunan dosyalar gerekli inceleme ve komisyon değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Daha sonra hak sahiplerine plakaları teslim edilecek.
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