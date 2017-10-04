Kartepe’de taksi plakası ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen UKOME toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Kartepe bölgesinde taksi hizmeti verecek T plaka ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 105 katılımcı katılırken ilk 25 sırayı alanlar T plakayı almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihalede Kartepe bölgesinde T plaka taksi hizmeti için ihale yapıldı. 105 katılımcının kapalı zarf usulü katıldığı ihalede en yüksek teklifi veren 25 katılımcı T plakanın sahibi oldu. İlk etapta teklif veren katılımcılar arasından ilk 25 sırada bulunan dosyalar gerekli inceleme ve komisyon değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Daha sonra hak sahiplerine plakaları teslim edilecek.