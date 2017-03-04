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Kartepe’de talaş yüklü TIR devrildi

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Kartepe’de talaş yüklü TIR devrildi
Kartepe ilçesinde virajı alamayan talaş yüklü TIR devrildi. Kazanın ardından yol talaşla kaplandı.

Kaza bu sabah 08.30'da Kartepe Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fatih Ezer idaresindeki 41 VP 681 çekici plakalı tır Sapanca istikametine doğru seyir halindeyken virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi kupadan ayrılarak devrilince yüzlerce kiloluk talaş malzemesi yola saçıldı. Şoför Fatih Ezer kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken yola saçılan talaşın temizlenmesi ve tırın kaldırması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kerim YAVUZ

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