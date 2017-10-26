Kartepe'de uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı

SATIŞ YAPARKEN YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan ilimize kokain getirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti. Kartepe ilçesinde ticari taksiye yönelik düzenledikleri çalışmada 2 şahıs uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. Bir içici şahıstan 2 fişek kokain, satıcı şahısların aracından ise 4 fişek kokain ele geçirildi. 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ