Kartepe'de uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı
Kartepe ilçesinde İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü Ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.
A+A-
SATIŞ YAPARKEN YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan ilimize kokain getirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti. Kartepe ilçesinde ticari taksiye yönelik düzenledikleri çalışmada 2 şahıs uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. Bir içici şahıstan 2 fişek kokain, satıcı şahısların aracından ise 4 fişek kokain ele geçirildi. 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kerim YAVUZ
Bu haber toplam 485 defa okunmuştur
Etiketler : uyuşturucu, operasyon, Kartepe
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.