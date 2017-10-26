Kartepe’de voleybol, Karamürsel’de basketbol

2 SALONDA DA TEK MAÇ OLACAK

İlimizde salon sporları alt kategori ligleri heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarın akşam Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda genç kız voleybol ligine dahil tek maç oynanacak. Saat 19.00’da Sarımeşespor ile Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü karşılaşacak. İki ekibin 25 Ekim’deki ilk maçını Derince ekibi 13-25, 16-25, 14-25’lik setlerle 3-0 kazanmıştı. U-14 Erkekler Basketbol Ligi’nde ise Karamürsel Gençlik ile Derince Yenikentspor karşılaşacak. Ligde oynadığı iki maçta da mağlup olan Karamürsel Gençlik 6. sırada bulunuyor. Derince Yenikentspor ise oynadığı üç maçı da kazanarak grubunda namağlup lider konumunda. Karamürsel Spor Salonu’ndaki maç saat 19.00’da.

