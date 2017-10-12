Kartepe’de yabani otlar temizleniyor
Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbaharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yabani ot temizleme çalışmalarına hız verdi.
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Kartepe genelinde yapılan çalışmalar ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar, tırpan ve ot biçme makineleri ile biçilerek temizleniyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kartepe genelinde, uzayan yabani otlarla mücadele çalışmaları belirlenen iş programı çerçevesinde mahallerde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ertuğrul Gazi, İstasyon, Fatih Sultan Mehmet, Köseköy ve Ataevler mahallelerinde yabani otlar temizlendi.
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