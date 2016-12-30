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Kartepe’de yılbaşı öncesinde denetimler arttı

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Kartepe’de yılbaşı öncesinde denetimler arttı
Kartepe Belediyesi, yılbaşı öncesinde pazar denetimlerini sıklaştırdı.

Kartepe genelinde kurulan 15 semt pazarında vatandaşların alışverişlerini rahat ortamda, kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı. Semt pazarlarındaki denetimlerde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim ekipleri, pazarcı esnafının tezgah çizgilerine uyup uymadığını, fiyat etiketlerini, tartıların ölçü ayar muayenelerini denetledi. Ambalajlı gıda malzemesi satılan tezgahlarda ise ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

Denetimler hakkında bilgiler veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Selman Çelik, “Kartepe semt pazarlarında halk sağlığı ve kaliteli, güvenilir alışveriş için ekiplerimizle denetimlerimizi yılbaşı öncesi sıklaştırdık. Belirlenen program dahilinde gerçekleştirdiğimiz denetimler yılbaşı sürecinde yoğun şekilde sürecek” dedi.
 

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