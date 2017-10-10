Kartepe’den Dünyaya barış çığlığı

Öğrenciler, ülkelerinden binlerce kilometre uzaktan gelerek Kocaeli’de yüksek eğitimlerini gören abi ve ablalarıyla kardeşlik ve dostluğun en güzel örneklerine sahne olan muhteşem bir gün geçirdi. Anlamlı buluşmaya Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asyalı 25 genç katıldı.

BAŞKAN ÜZÜLMEZ DE KATILDI

Uluslararası Öğrenciler Birimi ve Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Sukaypark’da biraraya geldi. Bu anlamlı buluşmaya Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ensar Demir ve Uluslararası Öğrenciler Birimi yetkilileri katıldı.

BAŞKAN ÜZÜLMEZ’DEN TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli’nde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyemiz, bu çalışmasıyla kentimizde eğitim gören yabancı gençlere sahip çıkıyor, onların her türlü sorunu ile yakında ilgileniyor. Bu çalışma nedeniyle başta Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bugün de bu gençlerimizi Kartepe Çocuk Kulübümüzle buluşturduk. Bu kardeşliğin ömür boyu sürmesinin istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÜLKELERİNİ TANITTILAR

Hep birlikte yenen yemeğin ardından Uluslararası Öğrenciler, kendi ülkelerini tanıttı. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan uluslararası öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini sinevizyon eşliğinde sergiledi. Tanıtımı büyük bir ilgiyle izleyen Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, yabancı abi ve ablalarına çeşitli sorular sorarak bu ülkeleri daha da yakından tanıma imkanı buldu.

KARDEŞLİK AĞACINDA YEŞEREN BARIŞ MESAJLARI

Tanıtımın ardından ise bahçede bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, kardeşlik ağacına duygularını yazdıkları notları iliştirdi. Her biri barış ve sevgiye yönelik olan mesajlar Kocaeli’nden tüm dünyaya barış mesajları yolladı.

Bunun yanı sıra kurulan kardeşlik duvarı da yine barış mesajlarıyla doldu. Ellerini boyayan çocuklar ve Uluslararası Gençler, kardeşlik için dünyayı renklere boyadı. Bu arada Afganlı bir abilerine hat sanatıyla isimlerini yazdıran çocuklar, Özbek ablalarının kendilerine öğrettiği yöresel oyunla da eğlenceli dakikalar geçirdi.