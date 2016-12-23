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Kartepe’den Halep’e yardım eli

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Kartepe’den Halep’e yardım eli
Kartepe Belediyesi’nin Halep için yardım kampanyası ilk meyvelerini vermeye başladı.

Kartepe Belediyesi’nin Halep için sessiz kalmayın çağrısına ilk olarak Suadiye halkı karşılık verdi. Halep’e yardım için bir araya gelen Kartepe Suadiye halkı, Sumotaş Kooperatifi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Halep’e yol alacak yardım tırlarını yolcu etti. İçinde gıda ve giyim paketlerinin olduğu 3 tır dolusu yardım malzemesi, Başkan Üzülmez ve Kartepeli vatandaşların duaları eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı. Gönderilen yardımlarla Haleplilerin yaralarına bir nebze olsun derman olmak istediklerini belirtilirken, Suadiye halkı zulme sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

'Bir ölür bin doğarız'

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Böylesine anlamlı, böylesine duygu dolu bir yardımın Suriye’ye gönderilmesinde siz Suadiyeli hemşehrilerimle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Millet ve ümmet olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Hamdolsun ki bu millet, 'bir ölür bin doğarız' şiarıyla yaralarımızı birbirimizden, imanımızdan aldığımız güçle sarmasını bilen bir millettir. Halep’teki insanlık ayıbına dur diyebilmek, orada zulüm gören kardeşlerimize bir nefes olabilmek için Suadiye mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımız güçlü duyarlılık örneği sergilemişlerdir” dedi.

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