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Kartepeli çocuklar jimnastik ile buluşuyor

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Kartepeli çocuklar jimnastik ile buluşuyor
Okulların tatile girmesi sonrasında faaliyetlerine hız veren Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, bu yaz çocukları jimnastik ile buluşturmayı hedefliyor. 

Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarına imkan sağlayan projelere imza atan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu bağlamda Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü’nün çalışmalarını yakından izleyerek gereken desteği veriyor. Teknolojinin her geçen gün hızla gelişmesi, çocukları evde bilgisayar ve televizyon karşısında uzun zaman geçirmeye yöneltmekte ve sosyal iletişim becerilerinin gelişmesine engel oluyor. Bu durum karşısında yorulmak bilmeyen çocuklar, hareketsizliğe mahkum kalıyorlar. Bu bağlamda çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, bilimsel ve çok yönlü içeriği ile çocuklara hareket ve eğlence dolu bir dünya sunuyor.

HERKES KATILABİLECEK

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’ne kayıtlı olan her çocuğa, haftanın iki günü Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezleri’nde jimnastik kursu veriliyor. Yaz boyu devam edecek olan jimnastik kurslarına, tüm Kartepeli çocuklar katılabilecek. 

HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAKEDİYORLAR

Okulların kapanması sonrasında çocuklarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi için belediye olarak gereken desteği verdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Teknolojinin gelişmesi ne kadar önemli isim bu durum içerisinde çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi çok daha önemlidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmesi için Çocuk Kulübü’müzün faaliyetlerini sonuna kadar destekliyoruz. Kartepeli çocuklarımızın herşeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

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