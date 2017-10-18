Kartepe’li çocuklardan büyüklerine ziyaret 

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, birlikte Kartepeli yaşlı çiftleri ziyaret ettiler. Ziyarette, yaşlıları bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğine dikkat çekildi. Güler yüzle ve şefkatle çocukları karşılayan büyükler, öğrencilerin hediyeleri karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı çiftler çocuklarla sohbet ederek, onlara bol bol öğütlerde bulundular. Çocuklar ve yaşlılar, bu tür özel bir etkinliğin yapılmasına imkan sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler.