Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Kartepe’li çocuklardan büyüklerine ziyaret 
Kartepe’li çocuklardan büyüklerine ziyaret 

Kartepe’li çocuklardan büyüklerine ziyaret 

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, toplumun hafızası olan büyükleri Yaşlılar Günü’nde yalnız bırakmadı. 

A+A-

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, birlikte Kartepeli yaşlı çiftleri ziyaret ettiler. Ziyarette, yaşlıları bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğine dikkat çekildi. Güler yüzle ve şefkatle çocukları karşılayan büyükler, öğrencilerin hediyeleri karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı çiftler çocuklarla sohbet ederek, onlara bol bol öğütlerde bulundular. Çocuklar ve yaşlılar, bu tür özel bir etkinliğin yapılmasına imkan sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler.

Bu haber toplam 7 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.